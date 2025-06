La UEFA rinvia il verdetto sulla multiproprietà OL–Crystal Palace: il comunicato ufficiale

30/06/2025 | 11:45:11

Lunedì 30 giugno 2025 – In una giornata di grandi cambiamenti ai vertici dell’Olympique Lione, l’UEFA ha diffuso un comunicato ufficiale che mette in dubbio la partecipazione del club francese alle prossime competizioni europee. Dopo l’annuncio del passo indietro di John Textor e la nomina di Michele Kang come nuova presidente del club e presidente-direttrice generale di Eagle Football Group, l’organo calcistico europeo è intervenuto in merito alla delicata situazione societaria del club. A seguito della cessione delle quote di Textor nel Crystal Palace, l’UEFA ha deciso di rinviare la propria valutazione sul rispetto delle norme relative alla multiproprietà tra i due club. Tuttavia, ha confermato che l’Olympique Lione rischia l’esclusione dalla UEFA Europa League 2025/26 nel caso in cui la DNCG – l’ente di controllo finanziario del calcio francese – dovesse confermare la retrocessione in Ligue 2. Nel comunicato si legge: «La prima camera della CFCB (Club Financial Control Body) ha deciso di rinviare la propria valutazione sulla questione della multiproprietà tra Olympique Lyonnais e Crystal Palace. Questo rinvio riguarda anche il rispetto dell’accordo transattivo firmato per precedenti violazioni delle regole di sostenibilità finanziaria. In base a tale accordo, l’OL accetta l’esclusione dalle competizioni UEFA 2025/26 se la retrocessione sarà confermata.» L’UEFA ha inoltre dichiarato che ulteriori dettagli sull’accordo e sulla situazione societaria verranno comunicati in futuro. Resta dunque in bilico il futuro europeo del club, in attesa delle decisioni definitive della DNCG.

Foto: Facebook uefa