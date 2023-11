La UEFA conferma la multa al Barcellona per violazione del FPF: il comunicato

La UEFA non concede favori al Barcellona. Il club catalano, che era finito nel mirino dell’organo di governo del calcio europeo, ha presentato ricorso dopo essere stato multato di 500.000 euro per non aver rispettato le regole del fair play finanziario nel 2022. Sfortunatamente per i blaugrana, la Camera d’Appello della UEFA ha confermato la sentenza iniziale sul suo sito ufficiale. Ecco il comunicato:

La Camera d’Appello della Commissione di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) ha preso una decisione nel caso del ricorso dell’FC Barcelona (ESP) contro la decisione emessa dalla Prima Camera della CFCB il 13 luglio 2023. Davanti alla Prima Camera del CFCB, il FC Barcelona è stato multato di 500.000 euro per aver dichiarato erroneamente, nell’esercizio finanziario 2022, profitti sulla cessione di beni immateriali (diversi dai trasferimenti di giocatori) che non costituiscono reddito rilevante ai sensi del regolamento. La Camera d’Appello del CFCB ha appena deciso di respingere il ricorso presentato dal Barcellona e di confermare la decisione della Prima Camera del CFCB.

Foto: sito Barcellona