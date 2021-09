La Uefa celebra Ronaldo: “Record breaker”

Con la doppietta di ieri in Portogallo-Irlanda, Cristiano Ronaldo è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della nazionali. 111 le reti da lui messe a segno. Tra i tanti complimenti ricevuti dall’asso del Manchester United spiccano quelli della UEFA, che tramite i propri canali ufficiali lo ha celebrato con le seguenti parole:

“Record breaker! La notte scorsa, Cristiano Ronaldo è diventato il miglior marcatore internazionale maschile di tutti i tempi con 111 gol! Il 36enne, già capocannoniere del calcio internazionale in Europa, ha superato il record mondiale che aveva stabilito l’ex attaccante iraniano Ali Daei, l’unico altro giocatore maschile a vantare più di cento gol a livello internazionale”.

