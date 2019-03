La UEFA apre un’inchiesta sul gesto di CR7: il 21 marzo la decisione

Il gesto di Cristiano Ronaldo al termine della sfida vinta contro l’Atletico Madrid non è passato inosservato. La UEFA, infatti, ha aperto ufficialmente un’inchiesta per “condotta impropria”, nei confronti dell’ex Real Madrid. La decisione definitiva verrà presa il prossimo 21 marzo con l’UEFA che stabilirà se CR7 sarà multato o squalificato per l’episodio avvenuto contro i colchoneros. Inchiesta che fu aperta anche ai danni di Simeone e che si chiuse con una multa di 20mila euro senza squalifica. La Juventus spera nel medesimo trattamento anche se la paura c’è; il gesto di Ronaldo pare rivolto ai tifosi dell’Atletico e questo potrebbe portare a una squalifica.