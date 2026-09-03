La UEFA apre un procedimento su Greenwood e Guendouzi dopo la rissa contro il Lione

03/09/2026 | 11:16:17

La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Fenerbahce e dei calciatori Mattéo Guendouzi e Mason Greenwood in seguito alla maxi rissa scoppiata al termine della gara di ritorno dei playoff di Champions League. Un episodio che potrebbe avere conseguenze anche in vista dei prossimi impegni europei della formazione di Istanbul. La nota del Fenerbahce, che sfiderà la Roma in Champions League il 10 settembre: “Al termine della gara di ritorno dei playoff di UEFA Champions League, la UEFA ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei nostri calciatori Mattéo Guendouzi e Mason Greenwood, oltre che del nostro Club. Nell’ambito di tale procedimento, il nostro Club presenterà le necessarie difese presso gli organi competenti della UEFA, con l’obiettivo di tutelare i diritti e gli interessi dei nostri calciatori e del Fenerbahçe. Tutte le informazioni, i documenti e le memorie difensive necessarie saranno trasmesse alla UEFA e gli sviluppi della vicenda saranno seguiti con la massima attenzione dal nostro Club. Lo comunichiamo all’opinione pubblica. Fenerbahçe Spor Kulübü”.

Foto: sito Fenerbahce