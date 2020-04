La UEFA annuncia: “Europeo, niente modifiche al calendario e alle città ospitanti”

La UEFA, attraverso un portavoce intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, ha smentito la possibilità di limitare il numero di città ospitanti per il prossimo Europeo: “UEFA EURO 2020 si svolgerà tra l’11 giugno e l’11 luglio 2021 con l’intenzione di avere lo stesso calendario delle partite e le stesse città ospitanti. Tuttavia, in questa fase il programma delle partite non è stato ufficialmente confermato. La UEFA è in contatto con tutte e 12 le città ospitanti sulla questione e ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito”.

Foto: Twitter Euro 2020