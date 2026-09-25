La UEFA accoglie il ricorso del Fenerbahce: ridotta la squalifica di Guendouzi a 3 giornate, 2 delle quali sospese con supervisione per un anno

25/09/2026 | 18:28:52

In seguito al ritorno del play off di Champions League tra Lione e Fenerbahce, in cui, al fischio finale, Matteo Guendouzi ha esultato sotto la curva dei francesi esibendosi con il dito medio, la UEFA aveva squalificato l’ex giocatore della Lazio per quattro giornate. Il Fenerbahce ha presentato ricorso e quest’ultimo è stato accolto dall’organo europeo. Così, la squalifica è stata ridotta dalle quattro giornate iniziali a tre, due delle quali sospese per un periodo di supervisione di un anno.

Il comunicato dei turchi: “Il 26 agosto 2026 è stato concluso il ricorso del nostro Club al Consiglio Arbitrale UEFA riguardo alla decisione presa dal Consiglio di Controllo, Etica e Disciplina UEFA riguardo al nostro calciatore Matteo Guendouzi dopo la partita di play-off di UEFA Champions League contro l’Olympique Lyonnais.

La squalifica di quattro partite, due delle quali rinviate, concessa al nostro calciatore dal Comitato di Controllo, Etica e Disciplinare UEFA; Su obiezione del nostro club, il Consiglio Arbitrale UEFA ha deciso di avere un totale di tre sospensioni di partite, due delle quali sospese, soggette a un periodo di supervisione di un anno.

Il nostro calciatore Matteo Guendouzi, che non ha potuto giocare nella partita della Roma giocata il 10 settembre 2026, potrà giocare nella partita contro l’Aston Villa che si giocherà il 14 ottobre 2026, a seconda della decisione del Consiglio Arbitrale UEFA”.

Foto: Instagram Guendouzi