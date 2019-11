La Turchia aveva bisogno di un solo punto nelle ultime due gare e puntualmente l’ha ottenuto quest’oggi nella delicatissima sfida disputata contro l’Islanda, terza in classifica nel girone H. Lo 0-0 ha permesso alla formazione di Senol Gunes di staccare il pass per gli Europei del 2020. La Turchia, in attesa della sfida tra Francia e Moldavia, è in testa a quota 20.

Foto: Metro