La tripletta di Raimondo e il gol di Calò mandano al tappeto il Sassuolo: è 4-2 allo Stirpe

16/10/2026 | 22:39:54

Uno strepitoso Frosinone vince, convince e rifila quattro reti al Sassuolo. Lo show dei ciociari si concretizza nella prima frazione di gioco, aperta da Calò, abile a sradicare un pallone al limite dell’area a Bakola e a trafiggere l’estremo difensore emiliano con un rigore in movimento. Il pareggio di Berardi, lanciato a campo aperto dallo stesso Bakola, illude i neroverdi che, da lì a poco, vengono condannati da due errori marchiani della coppia Muric – Odenthal e dalla doppietta di Antonio Raimondo, al posto giusto nel momento giusto. La combinazione, allo scadere del primo tempo, tra Esposito e Thorstvedt accorcia le distanze ma, nella ripresa, è ancora l’attaccante dell’Under 21 a farsi trovare pronto dopo una respinta difettosa di Muric, realizzando la tripletta personale che lo porta in testa alla classifica marcatori della Serie A con 7 reti, staccando Malen, fermo a 6. Termina 4-2 al Benito Stirpe.

Foto: Instagram Frosinone