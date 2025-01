La Triestina libera Vallocchia per la Ternana, ma non ha il via libera per Diaw

La Triestina ha liberato il centrocampista Andrea Vallocchia per la Ternana, ma non si registrano sostanziali novità sul mercato in entrata. Vi avevamo parlato di Diaw, trattativa in corso con la Triestina, ma non ci sono ancora accordi con il Monza. E la Triestina dovrà continuare a lavorare per avvicinarsi alla definizione.

Foto: Facebook Triestina