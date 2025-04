La traversa ferma Dimarco, Jovic porta avanti il Milan: 1-0 all’intervallo

Il Milan conduce per 1-0 sull’Inter al termine della prima frazione di gioco. Il primo squillo della gara arriva dopo 10′ con Darmian che raccoglie una palla rimasta in mezzo al campo e si invola verso la porta di Maignan: diagonale col destro, palla fuori di poco. Tanta l’intensità in mezzo al campo. E al 22′ arriva anche la seconda occasione per i nerazzurri: Barella allarga per l’esterno nerazzurro che riesce a calciare nonostante i pressing, palla che finisce sulla parte alta della traversa. Al 32′ è ancora l’Inter a rendersi pericolosa dopo una bella azione corale: Barella pesca Taremi in area di rigore, sponda perfetta per Lautaro, a differenza di Monaco, calcia alto. Al 35′, però, a passare in vantaggio sono i rossoneri con una bella incornata di Luka Jovic che sfrutta al meglio il cross di Jimenez.

