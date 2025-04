Il Milan Futuro batte la Ternana nella gara disputata alle 12:30, valida per la 36esima giornata del girone B. Decide una rete di Quirini, su assist di Camarda. La Ternana incassa il terzo ko consecutivo (il secondo per il neo tecnico Fabio Liverani) e resta seconda con 70 punti. Fa festa senza scendere in campo la Virtus Entella, impegnata alle 15 contro l’Arezzo ma già aritmeticamente promossa in Serie B avendo 8 punti di vantaggio sulle Fere, che ormai hanno solo 2 gare da giocare. La compagine di Chiavari festeggia il ritorno i B.

Foto: sito Entella