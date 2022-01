La svolta ieri, le visite oggi: Praszelik è già a Verona

Una trattativa in fase avanzata che vi avevamo preannunciato ieri. Matheusz Praszelik dallo Slask Wroclaw al Verona: ieri eravamo in stato avanzato, nel pomeriggio il ragazzo è arrivato in città per le visite. Operazione da circa 2 milioni più bonus, il centrocampista offensivo classe 2000 ha segnato 4 gol è servito 3 assist nell’ormai suo ex club. E per il Verona un altro investimento, pensando al futuro, com’è ormai tradizione da qualche sessione di mercato a questa parte.