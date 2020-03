La Svizzera sospende i campionati fino ad aprile

Dopo il rinvio delle gare dello scorso weekend, si è tenuto in Svizzera il Consiglio Federale, alla presenza di vertici e rappresentati dei club per decidere i provvedimenti da assumere in merito ai prossimi appuntamenti di campionato. La Swiss Football League ha comunicato la sospensione dei campionati fino alla pausa delle nazionali di fine Marzo e, pertanto, se non dovessero esserci nuove disposizioni i campionati riprenderanno ad aprile:

A causa del Coronavirus, la Swiss Football League non si disputerà fino a nuovo avviso. I 20 club hanno preso questa decisione durante una riunione a Berna lunedì. L’ulteriore procedura dipende dalla decisione del Consiglio federale sul divieto di eventi. Il Consiglio federale ha deciso venerdì scorso di vietare immediatamente tutti gli eventi con più di 1.000 persone fino almeno al 15 marzo 2020. In seguito la Swiss Football League decise di rimandare tutte le partite della 24^ giornata.

Oggi lunedì i 20 club hanno discusso intensamente di varie soluzioni e hanno deciso di sospendere il campionato fino al 23 marzo. Se le autorità non estenderanno il divieto di eventi oltre il 15 marzo, il campionato verrà ripreso e continuato come al solito.

È stata anche discussa l’opzione di disputare le gare a porte chiude. I club hanno escluso questa possibilità per motivi economici e perché al momento ci sono abbastanza date alternative.

L’SFL continua a monitorare attentamente la situazione e in stretta consultazione con i club, i partner e le autorità. L’SFL fornirà ulteriori informazioni tramite i suoi canali di comunicazione, in caso di nuove disposizioni

Nel caso in cui il Consiglio federale estenda il divieto di eventi e / o entrino in vigore disposizioni più estese, la lega e i club della Raiffeisen Super League e della Brack.ch Challenge League si consulteranno nuovamente e decideranno in merito a nuovi provvedimenti.

Foto: Website SFL