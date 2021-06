La Svizzera batte la Turchia 3-1 ma è terza con 4 punti. Gli elvetici sperano ancora negli ottavi

La Svizzera chiude bene il suo girone agli Europei 2020, vincendo 3-1 contro la Turchia. A segno Seferovic e una doppietta di Shaqiri.

Di Kahveci l’unica rete turca a questi Europei, davvero deludenti. La Turchia saluta la competizione, la Svizzera di fatto sarebbe fuori, avendo chiuso terza, a 4 punti con il Galles, ma in svantaggio per la differenza reti con i britannici.

Gli elvetici però dovranno attendere almeno fino a mercoledì, quando si chiuderanno tutte le gare dei gironi, per capire se saranno tra le migliori quattro terze che avranno il pass per gli ottavi di finale. Con 4 punti, la Svizzera dovrebbe farcela, conterà però anche la differenza reti. Ad ogni modo gli elvetici dovranno ancora tenere alta l’attenzione e allenarsi in questi giorni, prima del responso definitivo.

Foto: Sito nazionale Svizzera