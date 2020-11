La superficialità di Dybala: un pallone comodo da controllare, da quella rimessa Caicedo show

Una Juve in crescita, non ci sono dubbi, ma le partite vanno gestite meglio e vanno chiuse. La Juve non l’ha fatto e si tratta di un’aggravante.

Molto superficiale Dybala che ha controllato malissimo un pallone comodo comodo, errore imperdonabile per un calciatore con le sue grandi qualità. Dalla rimessa laterale è nato l’ultimo assalto con lo show di Caicedo perfettamente assistito da Correa. Ancora una volta la Lazio è entrata in “zona Caicedo”, un ulteriore merito per la squadra di Inzaghi. Ma l’errore di Dybala nella gestione di un pallone comodissimo resterà in gola alla Juve per un grande occasione sciupata.