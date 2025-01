La Supercoppa spagnola è del Barça! Travolto il Real Madrid (5-2)

La Supercoppa spagnola è del Barcellona: travolto il Real Madrid di Carlo Ancelotti, 5-2. Al 5′, però, è il Real si porta in vantaggio grazie a Mbappé che parte da metà campo e arriva nell’area avversaria trafiggendo Szczesny. Al 22′ il Barça pareggia con Yamal (gran gol anche il suo) e poi dilaga prima dell’intervallo con Lewandowski, Raphinha e Balde. A inizio ripresa Ancelotti prova subito a cambiare qualcosa, inserendo Ceballos al posto di Camavinga. Non arriva la scossa sperata ma, anzi, il Barcellona arrotonda ulteriormente il punteggio con la seconda rete di serata di Raphinha. La parte finale del match è all’insegna del nervosismo, con 7 ammoniti e il rosso rimediato da Szczesny. I Blancos riescono anche ad accorciare con Rodrygo al 60′, ma è una rete che serve solo per le statistiche. Il match si chiude quindi con il successo blaugrana per 2-5: primo trofeo in Spagna per Flick.

Foto: Instagram Barcellona