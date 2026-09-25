La Supercoppa torna in Italia: la finale tra Inter e Lazio è in programma il 22 dicembre a San Siro

25/09/2026 | 17:41:25

La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Lazio, in programma il 22 dicembre, si giocherà a San Siro. Il consiglio della Lega Calcio, riunitosi questa mattina, ha adottato il regolamento che prevede di giocare la partita in casa della squadra campione d’Italia in carica. Per la prima volta dopo tre anni, la finale si disputerà in gara secca e non più con il formato da quattro squadre. L’ultima volta che la Supercoppa italiana fu assegnata a San Siro risale al 2022, quando l’Inter sconfisse la Juventus ai supplementari con il gol di Alexis Sanchez.

Foto: Instagram Serie A