La struggente foto di Stefano Tacconi: “Ciao Sinisa, mi hai trasmesso tanta forza”

Struggente foto di Stefano Tacconi, ex portiere di Juve e Nazionale, con in mano la prima pagina della Gazzetta dello Sport con la foto di Sinisa Mihajlovic, deceduto ieri.

Il post, pubblicato dal figlio Andrea su facebook, vede Stefano, sulla sedia a rotelle, salutare Sinisa, e commentare: “Ciao Sinisa, mi hai trasmesso tanta forza”.

Tacconi è in una lunga convalescenza, quando lo scorso aprile è stato vittima di un aneurisma celebrale. Le condizioni stanno migliorando lentamente.

Foto: facebook figlio Tacconi