La strana estate di Xhaka: dalle forzature di mercato a un lungo stop

Granit Xhaka ha vissuto un’estate difficile: lo avevano dato con certezza alla Roma, due mesi a parlare di una cosa scontata che poi tanto scontata non era. Anzi, poi si è tramutata in una forzatura, sarebbe meglio parlare di bufala considerato che avevano parlato di “trasferimento sicuro”. Infatti, lo svizzero ha prolungato il contratto con l’Arsenal e la Roma – già da agosto – ha avviato i contatti con il Borussia Monchengladbach per Zakaria, obiettivo di gennaio. Ma l’estate per illusionisti (di mercato) si è poi trasformata per Xhaka in un lungo stop con l’infortunio di fine settembre e la rottura del legamento interno del ginocchio destro. Adesso lo svizzero dovrà aspettare ancora un po’ per un ritorno alla normalità.

Foto: Twitter Arsenal