“La storia di una promessa”, nel ricordo di Carmelo Imbriani: un libro pieno di emozioni e nostalgia

“La storia di una promessa” è il libro di Gianpaolo Imbriani in uscita dal 7 dicembre sulle piattaforme Amazon in formato ebook e cartaceo.

Un volume di circa 300 pagine in cui l’autore ripercorre il viaggio intrapreso dopo la prematura scomparsa del fratello, l’ex calciatore Carmelo Imbriani. Un racconto autentico diviso in tre parti: la prima, immediatamente dopo la scoperta della malattia e durante la stessa, la seconda, che coincide con la dipartita di Carmelo e la fase iniziale vissuta senza il fratello, e infine la terza, una sorta di diario di viaggio in giro per il mondo. Un cammino che lo ha visto attraversare il pianeta per diffondere la storia dell’uomo e del calciatore Imbriani, e tener fede ad una promessa a lui fatta in una stanza d’ospedale.