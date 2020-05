La Stella Rossa di Stankovic è campione di Serbia: è il primo titolo sul campo dell’era Coronavirus

La Stella Rossa di Belgrado ha conquistato oggi il 31esimo titolo di campione di Serbia, il terzo consecutivo. Per la squadra allenata da Dejan Stankovic è stata decisiva la vittoria per 5-0 sul Rad nel giorno in cui è ripreso il campionato di prima divisione (Superliga) dopo un’interruzione di oltre due mesi. Si tratta del primo titolo assegnato in Europa ai tempi del Coronavirus, oltre che del primo trionfo da allenatore per l’ex giocatore dell’Inter.

Foto: Twitter ufficiale Stella Rossa