La Stella Rossa cambia in panchina: via Milojevic, a un passo Stankovic

Ribaltone in casa Stella Rossa. Vladan Milojevic non è più l’allenatore del club di Belgrado, come annunciato dallo stesso tecnico nel corso di una conferenza stampa. Il principale candidato per la successione è Dejan Stankovic, di recente entrato nello staff del settore giovanile dell’Inter: secondo la stampa locale sarebbe a un passo dalla panchina della Stella Rossa.

https://twitter.com/crvenazvezdafk/status/1207650664245059584

Foto: Twitter ufficiale Inter