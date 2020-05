La stampa spagnola stronca Rabiot: “Era in ritardo e ora schernisce i media. Tanti capelli ma poca testa”

“Mucho pelo, poco coco.” ossia “Tanti capelli ma poca testa“. E’ questo il giudizio del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo in merito ad Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus. Infatti, i catalani raccontano come dalle parti di Barcellona si stia tirando un sospiro di sollievo per il mancato arrivato dell’ex-PSG in blaugrana. Infatti, il Barça aveva deciso di non affondare il colpo sul giovane centrocampista a causa del carattere complicato della madre-agente. “Schernisce i media, ora tarda ad arrivare a Torino dopo aver rotto anche col PSG. Tanti capelli ma poca testa. Una vergogna.” – chiosa infine il quotidiano.

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC