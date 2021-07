La stampa belga contro Lukaku: “Non ha dimostrato il suo killer instinct sotto porta”

All’indomani dall’eliminazione del Belgio da Euro 2020, per mano dell’Italia, la stampa belga ha analizzato la prestazione dell’uomo più atteso, ovvero Romalu Lukaku. Un’analisi che ha visto la bocciatura del bomber dell’Inter, che ha sì segnato il rigore che ha riaperto la gara, ma non ha avuto quel “killer instinct” che tutti si attendevano sotto porta.

In particolare, il portale HLN.be, si chiede se Lukaku ha giocato ieri sera, o era il fratello meno forte. A parte la parata di Donnarumma nel primo tempo, nel secondo tempo ha avuto due palle gol importanti che un attaccante come lui doveva trasformare, in particolare quella quando Spinazzola ha salvato sulla linea.

“Gli è mancato il killer instinct”, si legge, “non è stato l’assassino spietato sotto porta che l’Italia temeva”.

