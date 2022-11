La spiegazione di Mourinho: “Se avessimo giocato come la Lazio, mi avrebbero ucciso”

Intervenuto in conferenza stampa, José Mourinho, è tornato a parlare del ko contro la Lazio: “L’Atalanta ha giocato così, della Lazio neanche parliamo perché è stato un esempio fantastico. Sono scesi in campo in un modo che se avessi giocato io così mi avrebbero ucciso, ma l’importante è vincere. Il Napoli ha fatto una partita diversa, ha giocato bene cercando di portare a casa i tre punti e si è difeso bene dopo il gol. Ma noi, senza i nostri giocatori più importanti soffriamo”.

