La SPAL saluta Antenucci: “Un uomo che ha scritto pagine indelebili della nostra storia”

29/04/2025 | 21:30:17

Di seguito la lunga lettera pubblicata; “Salutiamo un uomo che ha scritto pagine indelebili nella storia della SPAL. L’arrivo nove anni fa: 18 gol in 37 partite. Una stagione da leader. Da trascinatore. Serie A.

La mezza rovesciata contro il Pisa nel 2017, un lampo nato da un pallone sporco. Poi il destro contro il Bologna nel 2018, preciso e teso sul palo lontano. Contro il Cagliari, una piroetta di forza e rabbia, spalle alla porta, a trovare il gol sotto la Ovest. Ancora nel 2018, al Parma, un destro al volo, uno dei gol più belli mai siglati.

In totale, oltre 50 reti con la maglia biancazzurra, entrando di diritto nell’Olimpo dei marcatori della SPAL. Ma i numeri, da soli, non bastano a raccontare quello che ha rappresentato. Ha incarnato lo spirito di Ferrara: determinazione, passione e cuore. Ha portato la fascia con orgoglio. Ha guidato i compagni con l’esempio. E’ stato un punto di riferimento per tutti, dentro e fuori dal campo. A 40 anni, ha dimostrato che la classe non ha età. Anche nel giorno del suo compleanno, ci ha regalato una doppietta. Un’altra emozione. L’ennesimo ricordo.

Mentre si prepara a lasciare il calcio giocato, vogliamo dirgli una cosa semplice, ma non scontata. Grazie…Mirco. Per ogni gol.Per ogni esultanza sotto la Curva Ovest. Grazie per ogni corsa. Per ogni momento in cui ci hai fatto sentire orgogliosi. Questo stadio sarà sempre casa tua. E il tuo nome… sarà per sempre nei cuori di tutti noi”.

Foto: Instagram SPAL