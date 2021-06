La Spagna verrà vaccinata domani, si aspetta l’ok del Consiglio del Sistema Nazionale Sanitario

La Spagna verrà vaccinata domani appena in tempo per l’Europeo. Dopo il caso Busquets, positivo al Covid, e tutti gli altri tamponi negativi adesso in Spagna pensano a vaccinare l’intera squadra per non correre altri rischi. I quotidiani spagnoli parlano di domani grazie anche alle dichiarazioni del Ministro dello Sport, José Manuel Uribes: “Se il Consiglio non ha problemi, mercoledì vacciniamo i giocatori della nazionale in modo che siano in condizioni ottimali per l’Europeo” ha detto a ‘El Transitor’, trasmissione televisiva spagnola.

Foto: Twitter Spagna