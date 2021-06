La Spagna si infrange contro il muro Svezia: finisce 0-0 a La Cartuja

Allo stadio La Cartuja di Siviglia si affrontano Spagna e Svezia nella loro gara d’esordio a Euro 2020.

Fin dai primi attimi il pallino del gioco è dei padroni di casa, che sfiorano il vantaggio al quarto d’ora con un colpo di testa di Dani Olmo, ma un grande riflesso di Olsen gli dice di no.

Al 38′ erroraccio di Danielsson che cicca il pallone consentendo a Morata di calciare indisturbato da ottima posizione. Il centravanti della Juve però apre troppo il tiro e manda il pallone a lato.

Dopo un primo tempo letteralmente dominato dalla Roja la chance più clamorosa è della Svezia: al 41′ Isak sfrutta un errore in disimpegno della Spagna e vola verso la porta, riesce ad andare al tiro nonostante la chiusura di due difensori avversari. Il suo tiro viene deviato da un difensore e poi colpisce il palo per poi terminare clamorosamente tra le mani di Unai Simon. Si va al riposo sullo 0-0, dominio totale della Spagna con brivido finale.

Nella ripresa la squadra di Luis Enrique fa più fatica e calano i ritmi, la Svezia sfiora il vantaggio con Berg, l’attaccante colpisce male su un ottimo assist di Isak a porta semi spalancata.

L’assalto finale della Roja non va a buon fine, l’undici di Andersson resiste e finisce a sorpresa 0-0 a La Cartuja: inizia solo con un pari l’avventura della Spagna a Euro 2020.

Foto: Twitter Euro 2020