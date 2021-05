La Spagna si affida al Villarreal per vincere in Europa

Dopo la sconfitta di ieri del Real Madrid e le eliminazioni precoci di Barcellona e Atletico Madrid, in Spagna fanno affidamento al Villarreal per provare a vincere in Europa. I sottomarini gialli sono gli ultimi spagnoli rimasti a competere in Europa, poi è un plebiscito inglese, ci sarebbe anche la Roma, ma la sua rimonta è quasi impossibile.

“Un Villarreal storico può tirarci su il morale” scrive il Mundo Deportivo considerate le ottime possibilità che il Villarreal ha di battere l’Arsenal dopo il 2-1 in casa dell’andata. I bookmakers danno per favorito l’Arsenal, ma gli spagnoli hanno una buona squadra tecnicamente e anche dal punto di vista dell’esperienza internazionale. Un tempo erano Barcellona e Real Madrid a tenere alto il nome della Spagna in Europa, adesso c’è il Villarreal che stasera può dire la sua.

Foto: Twitter Villarreal