La Spagna riscrive la storia: è la prima Nazionale a essere imbattuta per 40 partite di fila

30/09/2026 | 14:20:35

Con la vittoria sulla Croazia in Nations League, firmata da un monumentale Lamine Yamal, la Spagna non solo si è portata in testa al girone, ma ha anche migliorato un record già suo. Infatti, la Roja guidata da de la Fuente è imbattuta da 40 partite, in un lasso di tempo in cui ha vinto l’Europeo e il Mondiale. Si tratta della prima Nazionale a riuscire in questa impresa, lasciando alle spalle l’Italia (fermatasi a 37 partite tra il 2018 e il 2021), l’Argentina (36 partite dal 2019 al 2022) e il Brasile (35 gare dal 1993 al 1996). L’ultima sconfitta risale al 22 marzo 2024, in un amichevole contro la Colombia. Da lì in poi, il rullino di marcia dei campioni del mondo è stato pressoché perfetto.

Foto: Instagram Spagna