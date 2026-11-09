La Spagna perde pezzi in vista della Repubblica Ceca: out Yamal e Oyarzabal

09/11/2026 | 16:22:57

Brutte notizie in casa Spagna. In vista del prossimo impegno di Nations League contro la Repubblica Ceca, sia Lamine Yamal che Mikel Oyarzabal, due terzi dell’attacco della Roja, non saranno presenti per infortunio. Il giocatore del Barcellona ha accusato un problema al ginocchio destro nella sfida di ieri sera contro l’Atletico Madrid e si aggregherà alla Nazionale solo per la sfida contro l’Inghilterra. Il basco, invece, è alle prese con una sindrome influenzale e la sua presenza contro i Tre Leoni è in dubbio.

Foto: Instagram Yamal