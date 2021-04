La Spagna non riconosce il Kosovo come Stato e nasconde nome e inno in Tv

Ieri si è disputata la partita fra Spagna e Kosovo, è il primo incrocio in assoluto e a fare il giro del mondo non sono stati solo i gol (il match è terminato 3-1 per gli spagnoli), ma anche il modo in cui la Federazione spagnola e le Tv hanno ‘nascosto’ il nome e l’inno.

Come si legge su Calcio e Finanza, l’emittente TVE che trasmetteva la partita ha silenziato l’audio durante l’inno del Kosovo e nella grafica, il nome era scritto in minuscolo e non in maiuscolo come la Spagna. Questo è dovuto al fatto che la Spagna non riconosce il Kosovo come Stato indipendente, un riconoscimento che potrebbe creare precedenti dai leader indipendentisti catalani che controllano il governo locale.

Foto: Twitter ufficiale Spagna