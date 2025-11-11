La Spagna libera Yamal dopo un trattamento non concordato

11/11/2025 | 11:15:02

La Federcalcio spagnola ha deciso di esonerare Lamine Yamal dagli impegni con la Nazionale. La decisione è arrivata dopo aver appreso che il calciatore si era sottoposto, senza previa comunicazione, a un intervento invasivo di radiofrequenza.

Di seguito il comunicato ufficiale della Federazione:

“I servizi medici della RFEF desiderano esprimere la loro sorpresa e il loro disagio dopo aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno di inizio del ritiro ufficiale con la nazionale, che il giocatore Lamine Yamal si era sottoposto quella stessa mattina a un intervento invasivo di radiofrequenza per il trattamento del suo fastidio pubico.

Questa procedura è stata eseguita senza previa comunicazione allo staff medico della Nazionale, di cui si è a conoscenza nei dettagli solo tramite un referto pervenuto alle 22:40 di ieri sera, in cui si indicava la raccomandazione medica di un riposo di 7-10 giorni.

Considerata questa situazione e dando sempre priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere del giocatore, la Federazione calcistica spagnola ha deciso di esonerare l’atleta dall’attuale convocazione.

Siamo certi che si riprenderà bene e gli auguriamo una pronta e completa guarigione”.

Foto: Instagram Yamal