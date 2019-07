La Spagna è campione d’Europa Under 21. Nella finale allo Stadio Friuli di Udine, le Furie Rosse battono la Germania 2-1: decisive le reti di Fabian Ruiz e Dani Olmo, inutile la rete di Amiri per i teutonici. Per la Spagna si tratta del quinto titolo continentale di categoria e della rivincita della finale 2017 in Polonia che vide la vittoria dei tedeschi per 1-0.

Foto: Twitter ufficiale Uefa