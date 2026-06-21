La Spagna cala il poker: Arabia Saudita travolta 4-0, Yamal in gol e doppietta di Oyarzabal

21/06/2026 | 20:01:43

Poker della Spagna contro l’Arabia Saudita: il match termina 4-0.

Non ci è voluto molto affinché la Roja sbloccasse la partita: a pensarci è stato Lamine Yamal, che al 10′ del primo tempo ha insaccato il pallone in rete su assist di Oyarzabal. Proprio Oyarzabal, al 21′, ha poi allungato le distanze trovando la rete del 2-0 e, appena tre minuti più tardi, al 24′, ha firmato anche il 3-0, realizzando così la sua doppietta personale.

All’inizio del secondo tempo è arrivato anche il 4-0: al 49′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è infatti arrivato l’autogol di Al Tambakti, provocato da un intervento errato di Al Owais.

Si chiude così il match tra le due squadre, con la Spagna ora prima nel girone in attesa del risultato tra Uruguay e Capo Verde. Un eventuale successo uruguaiano porterebbe infatti l’Uruguay a 4 punti, con il primo posto nel girone che verrebbe deciso all’ultima giornata.

Foto: Instagram Oyarzabal