LA SORPRESA NELLA SORPRESA: JAMES MADDISON, L’ARMA IN PIÙ DEL LEICESTER 2.0

Non è mai facile, specie nel calcio, rimpiazzare qualcuno. Ci sono degli equilibri in cui inserirsi, cosa mai davvero facile. Ci sono delle attese, delle aspettative, da rispettare. Ci sono, poi, anche dei ricordi da rendere meno vivi, quando si prende il posto di qualcuno, specie se quel qualcuno ha scritto una pagina di storia.

Lo sa bene, benissimo, James Maddison. Che, però, è uno dei pochi che, quest’impresa, la sta facendo sembrare addirittura facile. Facciamo un passo indietro.

Nell’estate 2018 il Leicester City saluta uno degli eroi della Premier vinta nel 2016, Riyad Mahrez, ceduto al City. C’è, dunque, da colmare una lacuna importante, restituendo a Jamie Vardy una spalla importante su cui costruire i futuri successi delle foxes, con la scelta che ricade sull’acquisto di un promettente classe ‘96, proveniente dal Norwich.

La prima stagione al King Power Stadium – da debuttante assoluto in Premier – regala 7 reti e 7 assist. Un bottino niente male, che, però, sembra esser già esiguo visto il rendimento di questa stagione: in 11 partite sono arrivate già 4 marcature. La stellina sembra brillare di più, così come la sua intesa con Vardy ed, in generale, il presente di un Leicester che continua a stupire e a volare altissimo.

Foto: Twitter Maddison