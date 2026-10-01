La sorella di Cristiano Ronaldo: “La vendetta è un piatto che va servito freddo”

01/10/2026 | 15:14:46

Continua a tenere banco la questione dell’addio di Cristiano Ronaldo al Portogallo. La sorella di CR7, Elma, si è sfogata sui social tornando sulla questione: “La vendetta è un piatto che va servito freddo. Ciò che fai ti torna. L’unico modo è andare avanti”. Prima di partire per la Spagna, Cristiano ha avuto un colloquio con il CT Jesus e il presidente della Federazione Pedro Proença. Come rivelato da Marca, i tre si sono incontrati all’aeroporto di Copenaghen e, nonostante i tentativi di far tornare CR7 sui suoi passi, l’allenatore e il numero uno della Federcalcio portoghese non sono riusciti a ricucire lo strappo.

foto x ronaldo