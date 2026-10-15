La sorella di Cristiano Ronaldo: “E’ improbabile che torni con il Portogallo”

15/10/2026 | 15:15:42

La sorella di Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, ha concesso un’intervista a The Sun riguardo alla situazione con il Portogallo: “Credo che sia più probabile che non torni piuttosto che il contrario. Penso che sia Cristiano sia Jorge Jesus stiano soffrendo per questa situazione. Posso parlare per mio fratello e ho la sensazione che si sia arrivati a un punto in cui non si riesce più ad andare avanti. Adesso non resta che vedere come evolveranno le cose. È una vicenda molto difficile da gestire, perché quando viene meno la fiducia diventa complicato ritrovare il rapporto che c’era prima”.

foto x portogallo