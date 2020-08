La solita Samp senza programmi: Linetty al Toro un’altra conferma

La Sampdoria naviga sempre più a vista, l’improvvisazione regna sovrana. L’ennesimo esempio è la cessione del centrocampista Karol Linetty al Torino: si poteva immaginare che sarebbe finita così, quando arrivi a un anno dalla scadenza del contratto e non sei riuscito a ottenere il rinnovo. Ma è la solita politica degli ultimi anni, politica che non può ovviamente soddisfare il tifoso medio della Samp, infatti, alla ricerca di una svolta societaria che non arriva. La cessione di Linetty è l’ennesima conferma della strategia di Ferrero: vendere per poi andare alla ricerca di qualche giovane (da rivendere) o di qualche esperto a caccia di riscatto. La domanda è: a Ranieri, autore di una salvezza che sembrava compromessa, sta bene una strategia del genere?

Foto: Zimbio