La smentita di Exor: “Non sono in corso negoziazioni per la cessione delle quote della Juventus”
12/12/2025 | 20:22:29
“Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus”. Così un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli, “smentisce categoricamente recenti rumors che volevano la vendita dei titoli di Juventus FC. Lo riporta l’Ansa. Nei giorni scorsi, ma in particolare nelle ultime ore, si erano susseguite voci che volevano la Exor sul punto di cedere le quoti della Juventus. Arriva la smentita.
Foto: Instagram John Elkann