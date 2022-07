La smentita dal Kosovo: “Muriqi ha superato le visite. Ora è in attesa di firmare il contratto”

Poco meno di un’ora fa dal Belgio è arrivata una notizia che annunciava come Muriqi non avesse superato le visite mediche col Brugge e che il club belga di fatto aveva chiuso al trasferimento. L’attaccante della Lazio dunque secondo la testata Voetbal Belgie Turkiye, era pronto a far ritorno alla Lazio in attesa di una nuova offerta.

Pochi minuti fa invece, il giornalista Arlind Sadiku direttamente dal Kosovo smentisce la notizia annunciando invece: “Muriqi ha superato le visite e ora aspetta di firmare il contratto”. Questo il Tweet.

#Muriqi has passed medicals successfully at Club Brugge. Now he is waiting to sign the contract. — Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) July 8, 2022

Foto: Twitter Muriqi