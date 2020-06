La sincerità di Gagliardini: “Avevo fatto un errore grave, speravo di segnare”. E mostra una maglietta

Nel post partita di Parma-Inter ha parlato anche Roberto Gagliardini che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. Molto onesto e sincero il centrocampista che non ha dimenticato il clamoroso errore a porta vuota contro il Sassuolo, costato due punti alla squadra di Conte. “Speravo di segnare, sono reduce da un errore grave. Avrei voluto fare una dedica particolare”. E il centrocampista ha mostrato subito dopo una maglia con su scritto: “Ciao mamma… Ciao papà.. Vi voglio bene”. Evidente quell’errore gli è rimasto in testa, critiche compreso: a Parma non ha avuto l’occasione per riscattarsi, sarà per la prossima volta.

Foto: profilo Twitter personale Roberto Gagliardini