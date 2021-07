La Serie BKT 2021/2022 riparte da Ferrara, domani il sorteggio del calendario. Il comunicato

Domani, sabato 24 luglio, il Calendario in piazza Trento e Trieste. Il Campionato degli Italiani al via il 21 agosto con Opening day venerdì 20. Nel periodo natalizio si gioca il 26 e il 29 dicembre. Si rispetteranno le soste nazionali. Chiusura il 6 maggio

Come sempre il Campionato degli Italiani inizia in un luogo simbolo del Bel Paese, piazza Trento e Trieste di Ferrara, capace di racchiudere in un unico grande spazio enormi bellezze quali la Cattedrale, la loggia dei Merciai, il teatro Nuovo, l’ex chiesa di San Romano, e l’edificio che ha sostituito il palazzo della Ragione con la galleria Matteotti, la Torre dell’orologio, la Torre della Vittoria e il Palazzo Municipale.

Nel bellissimo scenario della città estense, a pochi passi dal Castello, si apre domani, sabato 24 luglio alle ore 19, il 90° campionato della Serie BKT, 92 anni dopo la prima edizione targata 1929-1930 che si aggiudicò il Casale.

Grazie alla Spal, che ha voluto fortemente questo evento, il calendario rimarca ancora una volta il legame fra territorio e club, impronta che il presidente Mauro Balata ha dato quale obiettivo alla Lega Serie B per valorizzare l’identità sociale, economica e culturale che lega la squadra di calcio alla propria città.

L’iniziativa è organizzata nel pieno rispetto delle misure anti-covid e vedrà quali presentatori Laura Sottili e Mario Giunta e vedrà intervenire volti noti del calcio come Fabio Capello, ex bandiera della Spal.

L’evento

– La cerimonia di presentazione del calendario, organizzata dalla Spal e dalla Lega Serie B grazie al supporto del Comune di Ferrara, verrà trasmessa alle ore 19 sui canali dei licenziatari ufficiali del campionato.

Foto: Logo Serie B