La Serie B dedica due giornate alla Collezione Panini 2020-2021

La 16ª e 17ª giornata della Serie BKT sarà dedicata alla Collezione Panini 2020-2021.

La Lega Serie B anche quest’anno rinnova la partnership con la storica azienda modenese, da 60 anni protagonista della figurine dei calciatori, e durante i due turni del 30 dicembre e 4 gennaio metterà in campo una serie di attività promozionali legate al lancio della nuova raccolta.

In particolare nel cerimoniale di ingresso i due capitani entreranno in campo con la maxi figurina dello scudetto per poi scambiarsela in occasione del saluto a centrocampo.

Quindi la visibilità continuerà sui led, nella superflash e in tutti gli strumenti di comunicazione della Lega Serie B e dei club. Infine a ogni società la Panini spedirà cornici personalizzate, rappresentanti la forma di una figurina, da utilizzare anche durante la settimana presso gli uffici, il campo di allenamento o lo store.

Una collaborazione che andrà oltre alle prossime due giornate di campionato e così come

accaduto negli anni scorsi sarà parte fondamentale per regalare un sorriso ai giovani

ricoverati negli ospedali pediatrici, attraverso la distribuzione di album e figurine,

all’interno del progetto B come Bambini.

Foto: Logo Serie B