La Serie B chiama Dybala: “Che ne dici di tornare a Palermo?”

Paulo Dybala è uno dei pezzi più pregiati offerti dal mercato degli svincolati, ma il suo futuro non è ancora definito. Ecco allora che, attraverso i propri canali social, la Serie B ha proposto, scherzando, a La Joya di prendere in considerazione un ritorno al Palermo. Ricordiamo che la stella ex Juventus ha già militato con la maglia del club siciliano dal 2012 al 2015, lasciando il segno nel cuore dei tifosi rosanero.

Hey @PauDybala_JR, abbiamo un consiglio per la prossima destinazione 🦅 Che ne pensi @Palermofficial, iniziamo a ragionare sul numero di maglia❓️ pic.twitter.com/atLvTNn14W — Lega B (@Lega_B) July 3, 2022

