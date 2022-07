La Serie A senza bandiere, ecco le nuove gerarchie

La Serie A sta entrando nel vivo, poco meno di un mese e ci sarà il fischio d’inizio di un campionato che mai come quest’anno sarà anomalo. La lunga pausa dovuta al Mondiale, potrebbe sconvolgere e non poco gli equilibri. Le venti squadre di A dovranno poi vedersela con il calendario, incontri ravvicinati e continui, si giocherà fino a giugno, insomma un campionato particolare ma comunque affascinante. A tutto questo però mancheranno le “bandiere”, i calciatori simbolo di ogni squadra. Quest’anno abbiamo visto partire: Chiellini, Koulibaly, Insigne, Criscito, e poi ancora Dybala che cerca una squadra, cosi come Mertens. Pochi resistono, come Immobile, Pellegrini, Biraghi e Handanovic, molti avranno il compito di ricevere un’eredità importante, come Di Lorenzo, che sarà nuovo capitano del Napoli. La fascia della Juventus sarà ereditata da Leonardo Bonucci, uomo d’esperienza e leader della squadra. Fa riflettere però come molti calciatori “scappino” dalla Serie A, per cercare fortuna altrove, sono lontani i tempi dove il nostro era il campionato con i più grandi campioni. La qualità però, quella resiste e noi siamo pronti per iniziare una nuova, entusiasmante stagione, con o senza bandiere.

Foto: Juventus