La Serie A segna in semifinale di un Mondiale dal 1966

Con la rete segnata nella semifinale di ieri sera tra Marocco e Francia da Theo Hernandez, la Serie A strappa un altro record. E’ dal 1966 che un giocatore militante in Serie A segna un gol in una delle due semifinali dei vari Mondiali disputati dal ’66 finora, esclusi i Mondiali del ’74 e del ’78, poiché in questi due tornei non erano previste semifinali. Ecco i marcatori della Serie A che hanno scritto la storia delle semifinali della Coppa del Mondo:

1966: Haller (Bologna, tedesco)

1970: Rivera (Milan, italiano), Riva (Cagliari, italiano), Boninsegna (Inter, italiano), Burgnich (Inter, italiano), Schnellinger (Milan, tedesco)

1982: Rossi (Juventus, italiano)

1986: Maradona (Napoli, argentino)

1990: Caniggia (Napoli, argentino), Schillaci (Juventus, italiano), Brehme (Inter, tedesco)

1994: Baggi0 (Juventus, italiano)

1998: Ronaldo (Inter, brasiliano), Kluivert (Milan, olandese), Thuram (Parma, francese)

2002: Ronaldo (Inter, brasiliano)

2006: Del Piero (Juventus, italiano)

2010: Sneijder (Inter, olandese)

2014: Klose (Lazio, tedesco)

2018: Perisic (Inter, croato), Mandzukic (Juventus, Croato)

2022: Theo Hernandez (Milan, francese)

