La Serie A scende in campo

Dopo la nota e la richiesta del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, i vertici di FIGC e Lega di A si sono contattati immediatamente per confrontarsi sulla possibilità di sospendere il campionato. Parma e Spal erano state fatte rientrare negli spogliatoi a pochi minuti dal lunch match del Tardini. Poi la nuova comunicazione, la gara si gioca e darà il via al programma di giornata. Sampdoria-Hellas Verona e Milan-Genoa scenderanno regolarmente in campo alle ore 15.00 come Juventus e Inter questa sera. Alle 18.00 è prevista Udinese-Fiorentina, mentre domani il Sassuolo affronterà il Brescia.