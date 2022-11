La “Serie A” ribalta l’Australia e lancia la Francia: 2-1 all’intervallo. A segno Rabiot e Giroud

Termina 2-1 la prima frazione di gioco tra Francia e Australia. Una partita che inizia male per i francesi con i Socceroos che passano in vantaggio al 9′ grazie al contropiede perfetto concluso da Craig Goodwin dopo una grande giocata di Leckie. Giocata che costerà caro a Lucas Hernandez che, nel tentativo di fermare il capitano dell’Australia, si fa male e lascia il campo al fratello Theo. Il terzino del Milan metterà subito lo zampino sul match e mette dentro un cross perfetto su cui si avventa il Adrien Rabiot che di testa segna l’1-1 al 27′. Poi sarà ancora l’asse tra due calciatori provenienti dalla Serie A a lanciare la Francia:Rabiot recupera un gran pallone sulla trequarti, lavora con Mbappé e mette dentro un pallone perfetto che Olivier Giroud deve solo spingere in porta per il 2-1 francese. Al 44′ arriva anche l’occasione per i francesi, ma Mbappé sbaglia clamorosamente a un passo dalla porta un autentico cioccolatino di Griezmann. Ma non sono finite qui le emozioni del primo tempo e da un possibile 3-1, si passa subito a un possibile 2-2. Infatti, al 46′ gli australiani sfiorano il gol del pareggio con un colpo di testa di Irvine che viene fermato solo dal palo.

Foto: Francia Instagram